بعد العملية المسلحة في القدس.. السفارة الأمريكية تحذر من الذهاب إلى البلدة القديمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

حذرت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، اليوم الاثنين، موظفيها وعائلاتهم، من الذهاب إلى البلدة القديمة في القدس، حتى إشعار آخر.

وفي بيان لها، حذرت السفارة الأمريكية من الذهاب إلى البلدة القديمة في القدس، قائلة: “نظرا لأن الحوادث الأمنية غالبا ما تحدث دون سابق إنذار، فإننا نشجع المواطنين الأمريكيين بشدة على توخي اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني”.

وفي تنبيه أمني مكتوب نشرته عبر موقعها الرسمي، أضافت السفارة: “نظرا لأن الحوادث الأمنية غالبا ما تحدث دون سابق إنذار، فإننا نشجع المواطنين الأمريكيين بشدة على توخي اليقظة واتخاذ الخطوات المناسبة لزيادة وعيهم الأمني”.

وأشارت إلى أنه “بسبب الحوادث الأمنية الأخيرة، في، وحول البلدة القديمة في القدس، نصح موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم بتجنب البلدة القديمة حتى إشعار آخر”، حيث تضمن التنبيه الأمني عددا من الإجراءات بما فيها تجنب “المظاهرات والتجمعات الكبيرة ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، واتباع تعليمات السلطات المحلية”.

وجاء التحذير بعد عملية إطلاق النار أمس الأحد، بالبلدة القديمة، والتي أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 4 آخرين، وتحييد المنفذ.