وكالة: روسيا تسير دوريات قرب منطقة تسيطر عليها أمريكا شرق سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2021 11:48 صباحًا

نقلت وكالة ”تاس“ الروسية للأنباء عن الجيش الروسي قوله اليوم الاثنين إن قوات تابعة له شرعت في تسيير دوريات على الخط الفاصل بين المنطقة التي تسيطر عليها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في شرق سوريا وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

قالت الوكالة نقلا عن متحدث باسم الجيش الروسي ”إنها الحدود التي تفصل بين المنطقة التي يسيطر عليها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب المعروفة باسم المنطقة ’الشرقية‘ والمنطقة ’الغربية‘ التي تسيطر عليها القوات الروسية. وحتى الآن لم يقم الجنود الروس بدوريات“.

وأضاف المتحدث أن هناك احتمالية لوجود خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش في المنطقة وأن الجيش الروسي يحاول إثبات وجوده، وفقا لرويترز.

في سياق متصل، نقلت قناة ”روسيا اليوم“ الإخبارية، تصريحات عن المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي فيكتور كودينوف، قال فيها إن ”العسكريين الروس باشروا بتنفيذ دوريات على الخط الفاصل بين أراضي تواجد القوات الروسية، وتواجد التحالف الدولي“.

وأضاف الضابط الروسي، أنه يقصد، الحدود التي تقسم المنطقة التي يسيطر عليها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وقطاعي ”الشرق“ و“الغرب“ الخاضعين لسيطرة القوات الروسية.

وشدد على أنه لم تكن هناك ،قبل ذلك، أي دوريات للعسكريين الروس في هذه الأراضي.

وأشار كودينوف إلى احتمال وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش، واحتمال حدوث انتهاكات للقوانين السورية.

ونوه كودينوف، بأن المهمة الرئيسة لتسيير الدوريات في هذه المنطقة، هي استعراض وجود القوات المسلحة الروسية.

وقال ”يجب أن نظهر للسكان أن الجيش الروسي موجود هنا، وعلى استعداد لتقديم المساعدة. في المستقبل، في ظل ظروف مواتية، يمكن تنفيذ فعاليات إنسانية هنا“.

وتابع الضابط الروسي قوله ”سارت الدوريات في المنطقة كالمعتاد، وفق الخطة المحددة“.

وفي أيار/ مايو المنصرم، سيّرت القوات الأمريكية والروسية دورية مشتركة في محيط مدينة الرميلان شمال شرقي محافظة الحسكة، للمرة الأولى، رغم التوتر الذي يشهده تسيير الدوريات.

وأظهر مقطع مصوّر بثه موقع “صدى الواقع السوري” في حينه، مرور عربات عسكرية أمريكية وروسية تحمل أعلام البلدين في أراضٍ زراعية، بينما وضعت إحدى العربات العلم السوري إلى جانب العلم الروسي.

وضمت الدورية المشتركة أكثر من عشر عربات مدرعة من الجانبين.