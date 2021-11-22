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البرلمان العربي : اتفاق السودان يمثل خطوة ترسخ للوحدة والاستقرار

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الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية في السودان إلى اتفاق سياسي شامل، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم, أن الاتفاق يمثل خطوة ترسخ لمرحلة جديدة لإرساء دعائم الأمن والوحدة والاستقرار المستدام في السودان, وحماية مقدرات شعبه ومكتسباته السياسية والاقتصادية، مشيدًا بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.

وأعرب البرلمان عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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