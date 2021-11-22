القبض على إرهابي بارز في الانبار - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، القبض على ارهابيًا يعمل ضمن ما يعرف بولاية الانبار بداعش في محافظة الانبار.

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ الخليج 365، إن "الإرهابي يعمل ضمن مفرزة عسكري فعالة في تنظيم داعش الارهابي ضمن ما يسمى بولاية الانبار، مبينا إن العملية جرت بعد استحصال الموافقات الرسمية وبالتعاون مع القوة الماسكة في محافظة الانبار".



وأضاف البيان، إنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحق الإرهابي".

