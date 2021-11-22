انت الان تتابع خبر الكتلة الصدرية ووزير العدل يبحثان عددا من القضايا المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، اليوم الاثنين، مع وزير العدل القاضي سالار عبدالستار، عددا من القضايا المحلية في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد.
وذكر بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري استقبل وزير العدل القاضي سالار عبدالستار في مقر الهيئة بالعاصمة بغداد".
وأضاف البيان، ان "اللقاء حضره نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي ومسؤول ملف النزاهة والادعاء العام في الهيئة السياسية جواد الشهيلي".
وبحسب البيان، "رحب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بهذه الزيارة"، مؤكدًا "أهمية إرساء أسس العدل وتعضيد دور المؤسسات القضائية لنفاذ القانون على الجميع دون استثناء".
من جانبه عبر وزير العدل عن "سعادته للقاء رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ، لافتًا إلى ضرورة التعاون من أجل تعزيز الثقافة القانونية لتحقيق العدل في المجتمع".
وأضاف البيان، ان "اللقاء حضره نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي ومسؤول ملف النزاهة والادعاء العام في الهيئة السياسية جواد الشهيلي".
وبحسب البيان، "رحب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري بهذه الزيارة"، مؤكدًا "أهمية إرساء أسس العدل وتعضيد دور المؤسسات القضائية لنفاذ القانون على الجميع دون استثناء".
واشار اللبيان الى، انه "جرى استعراض عدد من القضايا المعروضة على الساحة المحلية، والإشارة إلى وجوب تفعيل التوعية القضائية والدفع باتجاه سلوك الطرق القانوينة لاستحصال الحقوق".
من جانبه عبر وزير العدل عن "سعادته للقاء رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ، لافتًا إلى ضرورة التعاون من أجل تعزيز الثقافة القانونية لتحقيق العدل في المجتمع".