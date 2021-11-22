مفوضية الانتخابات تكشف عن آخر المستجدات المتعلقة بشأن الطعون

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن المستجدات المتعلقة بشأن الطعون.

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "عُرض هذا اليوم الإثنين 22 تشرين الثاني 2021، على مجلس المفوضين، آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعناً، حيث وردت آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قراراً برد طعون المرشحين، ونقض 21 قراراً لمجلس المفوضين، 15 قراراً كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".