شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين ترحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت مملكة البحرين بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان إلى اتفاق سياسي شامل يرسخ مهام المرحلة الانتقالية المقبلة و يعزز وحدة الصف بين القوى و المكونات السياسية و يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق تطلعات شعبها الشقيق إلى السلام و النماء و الازدهار.



و أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تضامن مملكة البحرين و دعمها الكامل لجمهورية السودان في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والسلام والتنمية.