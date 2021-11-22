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البحرين ترحب بالتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية في السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت مملكة البحرين بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان إلى اتفاق سياسي شامل يرسخ مهام المرحلة الانتقالية المقبلة و يعزز وحدة الصف بين القوى و المكونات السياسية و يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق تطلعات شعبها الشقيق إلى السلام و النماء و الازدهار.

و أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تضامن مملكة البحرين و دعمها الكامل لجمهورية السودان في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والسلام والتنمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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