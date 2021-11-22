سفارة واشنطن في إسرائيل تنصح موظفيها بتجنب القدس القديمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

نصحت السفارة الأمريكية في إسرائيل الموظفين الأمريكيين بالابتعاد عن البلدة القديمة في القدس.



وقالت في إنذار أمني على موقعها: "نظراً للحوادث الأمنية الأخيرة في البلدة القديمة في القدس وحولها، ننصح موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم، بتجنب البلدة القديمة، حتى إشعار آخر".

وجاء التحذير بعد هجوم أمس الأحد، أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.