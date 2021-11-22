شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: رسالتنا أن يعي الطفل قيمة أن يهتف باسم مصر فى طابور الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، مائدة مستديرة للمجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، وذلك حول حقوق الطفل وتأثير الإعلام، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

وقدم الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، افتتاحية المائدة مؤكدا أن مائدة اليوم تعكس المفهوم الشامل للطفل وحقوقه وكل ما يتعلق بقضايا الطفل.

بدوره قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، إن هدفنا الوصول إلى إعلام آمن للطفل، ومن هنا نناقش الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي الطفل وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفولة الذي يوافق تاريخ التوقيع علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989 وكانت مصر من أوائل الدول الموقعة.

وأضاف جبر، أن نقدم إعلام آمن للطفل يحترم ثقافته وينمي هويته ويدعم فيه الروح الوطنية فهناك مدارس دينية تنمي في الطفل التطرف وهناك مدارس أجنبية تنمي اتجاهات أخرى أما في مصر فالرسالة تهدف إلى دعم الهوية الوطنية وأن يعي الطفل قيمة أن يهتف باسم مصر في طابور الصباح وقيمة تحية العلم وكلها مبادئ نستهدف الوصول إليها.

جدير بالذكر أن المائدة تستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، إطلاق مبادرة للطفل، والعمل عليها إعلاميًا، واقترح أن يكون اسم المبادرة بصفة مبدئية (صاحب السعادة الطفل)، وقال إنه سيتم العمل على حملة إعلامية كبيرة، تصل للمدارس بالتنسيق مع الجهات المسئولة، ومن الممكن أن يتم إنتاج أعمال وبرامج سينمائية وإعلامية، وضرورة الاهتمام بالطفل وقضاياه لأنه بعد سنوات قد يرتدي هذا الطفل البدلة العسكرية للدفاع عن وطنه لذلك يجب زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال.