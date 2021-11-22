شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 41 شخص و فقدان 100 جراء الفيضانات شرق الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن 41 شخصا مصرعهم وفقد أكثر من 100 آخرين في ولاية أندرا براديش جنوب شرق الهند، بسبب الفيضانات.

وحسب موقع روسيا اليوم، لقى أن ما لا يقل عن 41 شخصا لقوا مصرعهم وفقد أكثر من 100 شخص في ولاية أندرا براديش نتيجة الرياح الموسمية الغزيرة والفيضانات.

وظلت خدمات القطارات والحافلات متضررة، في حين أن العديد من القرى والبلدات في ريالاسيما ومنطقة نيلور باتت مغمورة بالمياه.

وتم انتشال ست جثث يوم أمس في راجامبت ماندال وجثتين في تشيننامانديم ماندال في منطقة كادابا بينما وردت أنباء عن سقوط أربع وفيات في منطقة نيلور، ويرتفع بذلك عدد القتلى إلى 41 شخصا.

وألحقت الفيضانات أضرارا بالطرق في العديد من الأماكن، كما أضرت بخط سكة حديد وكذلك الحركة الجوية.

وأعلنت السلطات أن مطار كادابا في أندرا براديش سيظل مغلقا حتى الـ 25 من شهر نوفمبر الجاري بسبب سوء الأحوال الجوية.