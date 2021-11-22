وكالة الفضاء الروسية تنفى تهديد المحطة الدولية بعد إسقاط قمر اصطناعي

موسكو: قال رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين إن طاقم محطة الفضاء الدولية لم يتعرض للخطر بسبب القرار الروسي إسقاط قمر اصطناعي خارج الخدمة، ما أدى إلى حطام في الفضاء.

وأكد روغوزين في حوار على شبكة يوتيوب مساء أمس السبت متابعة الحطام بعناية، ونفى تعرض طاقم المحطة لأي خطر.

وأضاف "تبادلنا المعلومات مع وزارة الدفاع لحماية المحطة الدولية من أي مغامرات غير سارة".

وتعرضت روسيا لانتقادات من المجتمع الدولي، بعد أن أكدت الثلاثاء الماضي، أنها أطلقت صاروخاً مضاداً للقمر الاصطناعي زيلينا-دي، الذي يحوم حول الأرض منذ 1982. ووصف المنتقدون الخطوة بالمتهورة.