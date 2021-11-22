انت الان تتابع خبر بالفيديو: الجفاف يرفع أسعار المواد الغذائية عالمياً .. والعراق أبرز الدول المتضررة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - صدمات تتوالى لسكان الكوكب، ومشكلة تعقبها أخرى، فها هو العالم اليوم يشهد مشكلة جديدة تواجه بلداناً مختلفة، بضمنها العراق، تتمثل في ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية؛ وذلك بسبب متغيرات عدة لعل أبرزها هو التغيير المناخي، وقلة الأمطار والجفاف، وانتشار وباء كورونا، وارتفاع أسعار النفط فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن.
فمشكلة الجفاف العالمية أحدثت انخفاضاً حاداً في المحاصيل الزراعية كالذرة والقمح والشعير وغيرها من المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في جميع الدول، ولعل العراق أبرز المتضررين بسبب عمليات هدر المياه.
ازمة الجفاف الخانقة التي يتعرض لها العراق للسنة الثانية على التوالي، أثرت وبشكل كبير على القطاع الزراعي في البلاد وتلوث المياه بصورة عامة، ما جعل أسعار المواد الغذائية في تصاعد مستمر بسبب انخفاض الكميات المزروعة بصورة عامة وانخفاض الانتاجية؛ بحسب ما يراه خبراء الاقتصاد.
ازمة الجفاف الخانقة التي يتعرض لها العراق للسنة الثانية على التوالي، أثرت وبشكل كبير على القطاع الزراعي في البلاد وتلوث المياه بصورة عامة، ما جعل أسعار المواد الغذائية في تصاعد مستمر بسبب انخفاض الكميات المزروعة بصورة عامة وانخفاض الانتاجية؛ بحسب ما يراه خبراء الاقتصاد.
ووفق كل ما ذكر فأن العراق يفتقر الى الثقافات الزراعية التي تمكنه من السيطرة على المياه، كون السياسة الزراعية المتبعة حاليا هي قديمة، من خلال استخدام منظومات ري بدائية، وعدم وجود دراسة جدوى للزراعة، وانخفاض انتاجية الدونم، والتي تعد جميعها عمليات هدر للمياه وتزيد من الازمة الاقتصادية.