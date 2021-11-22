بالفيديو: الجفاف يرفع أسعار المواد الغذائية عالمياً .. والعراق أبرز الدول المتضررة

فمشكلة الجفاف العالمية أحدثت انخفاضاً حاداً في المحاصيل الزراعية كالذرة والقمح والشعير وغيرها من المحاصيل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في جميع الدول، ولعل العراق أبرز المتضررين بسبب عمليات هدر المياه.ازمة الجفاف الخانقة التي يتعرض لها العراق للسنة الثانية على التوالي، أثرت وبشكل كبير على القطاع الزراعي في البلاد وتلوث المياه بصورة عامة، ما جعل أسعار المواد الغذائية في تصاعد مستمر بسبب انخفاض الكميات المزروعة بصورة عامة وانخفاض الانتاجية؛ بحسب ما يراه خبراء الاقتصاد.

ووفق كل ما ذكر فأن العراق يفتقر الى الثقافات الزراعية التي تمكنه من السيطرة على المياه، كون السياسة الزراعية المتبعة حاليا هي قديمة، من خلال استخدام منظومات ري بدائية، وعدم وجود دراسة جدوى للزراعة، وانخفاض انتاجية الدونم، والتي تعد جميعها عمليات هدر للمياه وتزيد من الازمة الاقتصادية.