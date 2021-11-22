القبض على أخطر عصابة لتصنيع 'الكبتاغون' المخدر في دولة عربية

وذكرت صحيفة "الأهرام" الرسمية أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تابعت بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني– الأمن العام– الأمن المركزي)، وبالاشتراك مع مديرية أمن محافظة الشرقية نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية.ولفتت إلى أن الذين قد جرى اعتقالهم هم من المقيمين بمحافظة الشرقية، وقد تخصصوا في تصنيع وتصدير والاتجار بعقار الكبتاغون المخدر.

وأشارت التحريات إلى تجهيز المتهمين مصنع لإنتاج الكبتاغون وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين.

وأثبتت التحريات أن تلك العصابة قد عمدت إلى الترويج للحبوب المخدرة عبر مكان إقامتهم بمحافظة الشرقية، إذ وفر أحدهم الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع، وإحضار المواد الخام والإشراف على عملية تصنيع مخدر الكبتاغون، في حين عاونه آخر في عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات.



وتمثل دور العنصر الثالث بعقد صفقات مع العملاء وتهريب تلك المواد المخدرة إلى إحدى الدول دون أن يجري الكشف عن اسمها.

وقد عثرت الشرطة خلال حملة المداهمة على 505 ألف قرص من الكبتاغون وكمية من عجينة أقراص المخدرات تزن 800 كيلوغرام والتي كانت سوف تتحول إلى حوالي مليوني وأربعمائة ألف قرص، في حين قدرت كميات تلك المضبوطات بأكثر من 110 مليون جنيه مصري أي ما يعادل 7 ملايين دولار تقريبا.

