إعلان نتائج الوجبة الثانية من نتائج تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة- عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج الوجبة الثانية من تعديل الترشيح للسنة الدراسية 2022/2021 وقبول طلبة السنة السابقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة، التعليم العالي ورد لـ الخليج 365، أن "قائمة قائمة نتائج تعديل الترشيح ضمن القناة العامة (1106) طالبا فيما تم قبول (1915) من خريجي السنة الدراسية السابقة وتضمنت قوائم تعديل الترشيح لذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية قبول (40) طالبا فيما اشتملت قائمة ذوي شهداء الحشد الشعبي على قبول (3) طلاب وبلغ عدد المقبولين ضمن قائمة ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل (12) طالبا".



وتابع، "بهذا الصدد تضمنت قوائم الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة ضمن فئة ذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية قبول (68) طالبا وتم قبول (3) طلاب من ذوي شهداء الحشد الشعبي وقبول (8) طلاب من ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث المنحل".