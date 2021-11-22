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المكسيك تسجل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1225 إصابة بكورونا و99 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة في البلاد بلغ 3 ملايين و863362 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 292471 حالة.

 

ويشير مسؤولون في قطاع الصحة، إلى أنه "من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير من المعلن".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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