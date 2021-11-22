صحيفة كويتية: ضربة إسرائيلية جديدة تشل مترو طهران

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن هجوماً إلكترونياً تسبب في حالة من الشلل التام بمترو العاصمة الإيرانية طهران، أمس الأحد، في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء عن الهجوم على شركة الطيران "اير ماهان".

وأفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم الإثنين، بأن الهجوم ضمن "سلسلة ضربات تصب في استراتيجية إسرائيلية لتأجيج غضب الشارع الإيراني، الذي يعاني ضغوطاً اقتصادية ومعيشية".

وقالت الصحيفة إن الهجوم السيبراني تسبب في توقف عمل مترو طهران، والطيران المدني الإيراني خاصة طائرات شركة "ماهان" المملوكة للحرس الثوري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، وصفته بـ "رفيع المستوى" في منظمة الدفاع السيبراني الإيرانية، قوله إن التحقيقات الأولية اظهرت أن "الاعتداء انطلق من داخل إسرائيل بشكل مباشر" في خطوة تصعيدية هي الأولى من نوعها.

وأضاف المصدر أن الهجوم جاء ضمن موجة انطلقت من داخل إسرائيل وبعض الدول الأوروبية وحتى شرق آسيا والولايات المتحدة، منذ عصر الجمعة الماضي، وحاول فيه القراصنة الولوج إلى نظام اتصالات أصفهان، وإرسال رسائل للمتظاهرين الذين كانوا يحتجون بسبب شح المياه والجفاف.

وأوضح أن الهجوم المكثف، الذي اعتمد أسلوب الارباك عبر إرسال ملايين الرسائل المتزامنة، تسبب في مشاكل عدة للاتصالات والانترنت في البلاد يوميّ الجمعة والسبت.

ولفت المصدر إلى أن الهجمات تركزت على أصفهان ومركزها، ونظام اتصالات مترو طهران، والملاحة الجوية في مطار مهرآباد، ومطار "الإمام الخميني" الدولي، فعطلوا أنظمة التشغيل وأوقفوا الرحلات الجوية منه 6 ساعات.