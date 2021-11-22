"كافية تيك أواي 5 نجوم".. مشروع شبابي الأول من نوعه في سوهاج لمواجهة البطالة - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

على الناصية المواجهة لجامعة سوهاج بشارع ميدان رفاعة الطهطاوي تقف سيارة ملاكي مرفوع عليها لافتة VIP، وشنطها الخلفية مفتوحة وعليها عرض من عبوات مشروبات الأعشاب الطبيعية وبداخلها ماكينتين وخلاط، لتجهيز طلبات الزبائن وغيرها من المواد والبن والشاي، وبمجرد اقترابك منها أو النظر إليها يبادر إليك اثنين من الشباب في العقد الثالث من العمر: "اتفضل كل المشروبات عندنا".

هذا هو "كافيه تيك أوي" مشروع شبابي، لمواجهة البطالة يمتلكه اثنين أصدقاء بمدينة سوهاج، "البداية كانت بالتفكير في كيفية الاستفادة من السيارة الملاكي التي لدىَّ، فاقترحت على صديقي أن نستغلها في مشروع يُدر علينا دخلًا نبدأ به حياتنا العملية"، بهذه الكلمات بدأ محمد مدحت، الشاب العشريني حديثه مع "الخليج 365"، مضيفًا أنه اتفق مع صديقه أحمد ضاحي، على تحويل السيارة الملاكي إلى كافيه تيك أوي متنقل والوقوف بها في أحد الأماكن الحيوية، فاتفقنا على الوقوف بها في الناصية المواجهة لشارع الجامعة.

وتابع "مدحت" أنه وصديقه فكرا خارج الصندوق ولم يقفا مكتوفي الأيدي في انتظار العمل الحكومي مثل طموح غالبية الشباب، موضحًا أنهما بدأ العمل في مشروعهما الكافيه المتنقل منذ بداية الأسبوع الجاري، مطالبين المسئولين بمساعدتهما وعدم التضييق عليهما، خاصة أن سيارتهما تقف موازية للرصيف ولا تمثل أي إعاقة للطريق.

وعن المشروبات المعروضة للزبائن ورواد الكافيه المتنقل يقول أحمد ضاحي، الشاب العشريني إنه يوجد لدينا كافة أنواع المشروبات الساخنة من القهوة بالعديد من أنواع البن حسب طلب الزبون، والشاي والكافي ميكس، والمشروبات والأعشاب الطبيعية، مضيفًا أن أغلى سعر مشروب لديهم في الكافيه المتنقل قيمته 10 جنيهات.