الري: إزالة أكثر من 18 ألفا و500 حالة تعد على نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أنه تم حتى الآن إزالة أكثر من 18 ألفا و500 حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة 3,3 مليون متر مربع، وذلك في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليا.

وقال وزير الري، في بيان اليوم الاثنين، إن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بمختلف المحافظات، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

وأضاف أن أعمال الإزالات لمخالفات الردم بالمجرى المائي لنهر النيل متواصلة، حيث تم تنفيذ ثلاثة قرارات إزالة ردم بالمنطقة المحظورة بمركز أبوتشت بمحافظة قنا بمساحة 450 مترا مربعا بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوتشت وتأمين من مركز شرطة أبوتشت، وتنفيذ قراري إزالة ردم بناحية خور العليقات بدندرة وقرية الشيخية بمركز فقط بمحافظة قنا، كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة عبارة عن أعمال ردم بالنيل بمسطح إجمالي 1980 مترا مربعا، وذلك بناحية قلعة البلع بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، بتأمين من قوات أمن أسيوط وقسم شرطة أبوتيج وبالتعاون مع مجلس مدينة أبوتيج.

وأشار عبدالعاطي إلى أنه تم تنفيذ 12 قرار إزالة بمساحة 718 مترا مربعا بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية عبارة عن أعمال ردم وتشوينات وتعلية منسوب بالتعاون مع شرطة مركز كفر شكر.

كما تتواصل أعمال الإزالات للمباني المقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل بمختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ 5 قرارات إزالة عبارة عن مبان بلوك أبيض بمساحة 500 متر مربع و6 قرارات إزالة بمساحة 600 متر مربع بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بالمنطقة المحظورة وبمعاونة الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة وتأمين من مركز شرطة المنشأة، وتنفيذ 10 قرارات إزالة ناحية مركز القرنة بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة، وإزالة مخالفتين عبارة عن مبان بالطوب الأبيض تجاه قرية سنديون بمركز فوه بمحافظة كفرالشيخ بمساحة 85 مترا مربعا.

وعلى صعيد المشروع القومي لتأهيل الترع، انتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3295 كم بمختلف المحافظات، ويجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4477 كم، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2043 كم تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 9815 كم، كما تم طرح أعمال تأهيل المساقي بأطوال 466 كم والانتهاء من تأهيل المساقي بأطوال 31 كم ويجرى العمل في باقي الأطوال.​