خالفت التوقعات.. هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية لليوم الثالث - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، لهطول أمطار غزيرة يصاحبها رياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة نشر نحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

وانتظمت الدراسة بكافة المدارس الحكومية والخاصة "طلاب ومعلمون" وجامعة الإسكندرية، اليوم، وذلك بعد تعطيلها ليومين بسبب الطقس السيئ.

وتأتي الأمطار مخالفة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى تحسن حالة الطقس بدءا من اليوم وتوقف هطول الأمطار- وهو ما أعلنه محافظ الإسكندرية أمس.