سقط به السرير أثناء نومه.. مصرع شاب في انهيار سقف عقار بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقي شاب مصرعه سقط عليه سقف عقار قديم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بمنطقة اللبان وسط الإسكندرية، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والطقس السيئ.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بسقوط سقف عقار بشارع الخديوي بمنطقة اللبان بسبب الطقس السيئ.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من 4 طوابق مساحة 100 متر، وخالي من السكان، عدا شقة واحدة.

وكشفت المعاينة سقوط سقف الطابق الأول علوي، ما أسفر عن مصرع المدعو "محمد فتحي" 27 عاما، أثناء نومه إذ سقط عليه السقف ليسقط بسريره داخل محل إطارات سيارات مغلق بالطابق الأرضي.

ونجحت قوات الحماية المدنية في كسر باب المحل واستخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة كوم الدكة، فيما تبين من التحريات نجاة شقيقه الذي تصادف تواجده خارج المنزل.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.