دعوة من بيونغ يانغ إلى تمجيد “العصر العظيم لكيم جونغ أون”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دعا مؤتمر موسع حول تجسيد حركة جماهيرية لتنمية البلاد في كوريا الشمالية في ختام أعماله إلى الإشادة بعهد الزعيم كيم جونغ أون.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن المؤتمر الخامس لرواد الثورات الثلاث تبنى في ختام أعماله في بيونغ يانع، نداء يدعو إلى تمجيد “العصر العظيم لكيم جونغ أون”.

يشار إلى أن حركة الثورات الثلاث، هي حركة جماهيرية ظهرت في عهد كيم إيل سونغ، الزعيم المؤسس الراحل لكوريا الشمالية، وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، وذلك لمواصلة “الثورة في مجالات الأيديولوجيا والتكنولوجيا والثقافة حتى بعد إنشاء النظام الاشتراكي”.

وفي بداية انطلاق أعمال المؤتمر، بعث كيم برسالة إلى المشاركين دعا فيها إلى تعزيز اعتماد البلاد على الذات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية بالمناسبة: “إنها مشاعر وتطلعات كل الشعب الكوري الذي يعيش في العصر المجيد والدعوة الجليلة للثورة لتحويل وتغيير المجتمع بأسره بما يتماشى مع الفكرة الثورية وإرادة الرفيق المحترم كيم جونغ أون”.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تواصل فيه كوريا الشمالية الرفع من مكانة كيم السياسية قبل الذكرى السنوية العاشرة لتوليه القيادة.

وكان كيم جونغ أون قد استلم زكام السلطة بالبلاد في ديسمبر 2011، بعد الوفاة المفاجئة لوالده والزعيم السابق كيم جونغ إيل.