شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا توقع اتفاقية مع أمريكا وبريطانيا للتزود بغواصات نووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت أستراليا اتفاقية للتزود بغواصات تعمل بالطاقة النووية في إطار تحالف " اوكوس" الدفاعي الجديد مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

ومثل الجانب الأسترالي في التوقيع على الاتفاقية وزير الدفاع بيتر داتون, فيما مثل الجانب الأمريكي القائم بالأعمال الأمريكي مايكل غولدمان, فيما مثل الجانب البريطاني المفوضة البريطانية العليا في أستراليا فيكتوريا تريدل.

وأوضح داتون, أن أستراليا ستكون قادرة على أن تدير هذه التكنولوجيا بشكلٍ مسؤول وموثوق.