شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سريلانكا تنبه المواطنين بضرورة اتباع إجراءات الدخول الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت سفارة المملكة بجمهورية سريلانكا المواطنين بضرورة اتباع التحديث الجديد لإجراءات دخول سريلانكا وفقا لما يلي:

- إجراء فحص PCR قبل المغادرة ب 72 ساعة، ولا يوجد فحص بي سي ار في المطار للملقحين بالكامل.

- شهادة التطعيم بجرعتين ضد كوفيد 19 باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تعبئة الاستمارة الصحية.

وأوضحت السفارة أن من لم يتلقى اللقاح أو لم يكمل الجرعة كاملة فسيتم إخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يوما وإجراء PCR.

وضرورة الحصول على تأشيرة الدخول عن طريق الموقع أو عند الوصول.

وأكدت السفارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرة إلى أنه سيتم إحاطة المواطنين الكرام بما يستجد في هذا الشأن.