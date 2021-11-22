21 نوفمبر , 2021
واشنطن: أظهرت بيانات مجمعة، تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 257.1 مليوناً، حتى صباح اليوم الأحد، وتجاوز عدد جرعات اللقاحات التي وزعت 7.37 مليارات.
وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 257158 مليوناً، وأن عدد الوفيات بلغ 5.146 ملايين.
وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا الموزعة عبر العالم، بلغ7.370 مليارات.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا حول العالم...5.16 ملايين وفاة و257 مليون إصابة وتوزيع 7 مليارات لقاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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