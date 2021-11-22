الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الامطار في البلاد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من المتوقع تساقط أمطار خفيفة بدءاً من الخميس المقبل".

وأضافت، إن "طقس اليوم الاثنين سيكون غائم مع فرصة لتساقط أمطار في مناطق متفرقة من النهار، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس".



وأدناه جداول بحالة الطقس خلال الأيام الأربع المقبلة: