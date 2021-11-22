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الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الامطار في البلاد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "من المتوقع تساقط أمطار خفيفة بدءاً من الخميس المقبل".

وأضافت، إن "طقس اليوم الاثنين سيكون غائم مع فرصة لتساقط أمطار في مناطق متفرقة من النهار، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم أمس".


وأدناه جداول بحالة الطقس خلال الأيام الأربع المقبلة:
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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