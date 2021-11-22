الإطاحة بمتهم بالقتل وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهم لإرتكابه جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".واشار البيان الى، "القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بتزوير مستمسكات رسمية وبطاقة ماستر كارد وقسام شرعي ومعاملات تقاعدية وأوامر إدارية أخرى ضمن مكاتب مكافحة اجرام باب الشيخ والتاجي والصالحية والمحمودية حيث تم توقيفهم وفق المواد القانونية ٢٩٨ ، ٢٩٢ ق.ع ".

ولفت الى، "القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام أبي غريب والكرادة وبغداد الجديدة والشعب والحرية والمنصور وحسينية المعامل وحي العامل والكاظمية والمدائن والخضراء والقدس والاعظمية حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

