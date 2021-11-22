ارتفاع ضحايا عملية دهس بويسكونسن الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين جراء صدم سيارة من نوع "إس يو في" حشدا كان متجمعا للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واكيشا بولاية ويسكونسن.



والحادث الذي لا تزال السلطات تحاول جمع معلومات عنه وقع بعيد الساعة 16,30 (22,30 ت غ)، حيث تجمّع متفرّجون في واكيشا لمشاهدة عرض تقليدي لعيد الميلاد يُقام سنويًا في ويسكونسن (شمال).

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحفي إن هناك 5 قتلى وأكثر من 40 جريحا، فيما أشار مسؤولون محليون إلى أن 11 بالغا و12 طفلا نُقِلوا إلى المستشفيات.

وأوضح تومسون للصحفيين "كان هناك عرض لعيد الميلاد في واكيشا عندما اخترقت سيارة إس يو في حمراء الحواجز متجهة إلى الشارع الرئيسي".

وأضاف أن "السيارة صدمت أكثر من 20 شخصا، بعضهم من الأطفال. وسقط بعض القتلى نتيجة هذه الحادثة".

وإذ لم يحدد عدد القتلى، شدد على أنه لن يتم إعطاء مزيد من المعلومات حتى يتم إخطار عائلات الضحايا.

وأشار تومسون إلى أن هناك شخصا وُضع رهن الاحتجاز في إطار التحقيق، مضيفا أن عناصر شرطة واكيشا عثروا على السيارة.