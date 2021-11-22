شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 257.5 مليون إصابة حتى صباح الإثنين.



ويقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 7.4 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 05.30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 257 مليونا و547 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و150 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و392 مليون جرعة.

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الإثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و385585 حالة بعد تسجيل 30643 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99124 بعد تسجيل 62 وفاة جديدة.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إن البلاد سجلت 38 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، ارتفاعا من 17 في اليوم السابق.

وأفاد بيان من اللجنة بأن سبعا من الإصابات الجديدة انتقلت محليا ارتفاعا من أربع في اليوم السابق.

وسجلت الصين 29 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض ارتفاعا من ثمان في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات، مما يجعل عدد الوفيات دون تغير عند 4636.

وحتى يوم السبت، سجل بر الصين الرئيسي 98505 حالات إصابة مؤكدة.

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الإثنين، إن أستراليا ستسمح بدخول حاملي التأشيرات المؤهلين الذين تم تلقوا التطعيم بالكامل للبلاد اعتبارا من أول ديسمبر/كانون الأول دون التقدم بطلب إعفاء سفر، إذ تتخذ البلاد مزيدا من الخطوات نحو استئناف السفر الدولي.

وأضاف موريسون أن أستراليا سترحب أيضا بالمواطنين الذين تلقوا التطعيم من اليابان وكوريا الجنوبية اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

وفتحت أكبر مدن أستراليا سيدني وملبورن حدودهما للمسافرين الدوليين اعتبارا من أول نوفمبر/تشرين الثاني، غير أن تخفيف قواعد الدخول لم يستفد منه سوى المواطنين العائدين والمقيمين الدائمين.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الأحد، تسجيل 1225 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في البلاد و99 وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و863362 وإجمالي عدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 292471.

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة إن من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير.

سجلت وزارة الصحة المصرية 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة يوم الأحد مقارنة مع 902 إصابة و61 وفاة أيضا في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 350397، من ضمنهم 291980 حالة تم شفاؤها و19933 حالة وفاة".

سجلت باكستان 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1282195 إصابة، منها 22562 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28663 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1230970 حالة.

سجلت كوريا الجنوبية 2827 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 418252، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت أيضا 24 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3298.