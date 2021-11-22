شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية النواب" تناقش ملفى التكامل الزراعى وشبكة الطرق بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسرى المغازى، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير، لوزارة النقل والمواصلات، ووزير المالية، بشأن عدم استكمال شبكة الطرق التي تربط الدول العربية رغم تجاور كل البلاد العربية مما يسهل معه حركة التجارة العربية البينية ونقل البضائع والأفراد بين الأقطار العربية، ليمهد ذلك إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو رفع القيود الجمركية بين الأقطار العربية وتكاملها وتحقيق وحدتها الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة آخر من النائبة شادية خضير، إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن حالة التكامل الزراعى بين الدول العربية، وأثره فى تحقيق الأمن الغذائى الوطنى، وأوجه الاستفادة من إمكانيات الدول العربية فى تحقيق هذا التكامل، وبخاصة مع اتساع مساحة الوطن العربى، وتنوع مناخه وتمتع بعض الدول العربية ببيئة مناسبة للمحاصيل التى يحتاجها الوطن العربى وتوفر المياه الصالحة للزراعة والوفورات المالية لدى العديد من الدول العربية.

وكانت لجنة الشئون العربية عقد اجتماعا في بداية دور الانعقاد الثانى، وقررت اللجنة تقسيم اختصاصاتها الواردة باللائحة إلى عدد من اللجان الفرعية، وأن تختص كل لجنة فرعية بملف من الملفات التى وردت فى خطة العمل.