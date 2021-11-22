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الرئيس البلغاري يفوز في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

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الدمام - شريف احمد - فاز الرئيس البلغاري الحالي رومين راديف في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد في البلاد.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية في بلغاريا نال راديف ونائبته إليانا يوتوفا 66​​​.69 % من الأصوات بعد فرز 99.7 % من البروتوكولات الانتخابية، فيما نال منافسه عميد جامعة صوفيا أناستاس غيردجيكوف ونائبه ألباي نيفيانا ميتيفا 31.83 % فقط، كما صوت 1.48 % من الناخبين على خيار "عدم تأييد أحد".

وفي الجولة الأولى حصل راديف على 49.42 % من نسبة الأصوات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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