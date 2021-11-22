شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تبحث استراتيجية القومى لتطوير المناهج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، الأسبوع الجارى، على مدار يومين (الأحد والاثنين)، استراتيجية المركز القومي لتطوير المناهج والمواد التعليمية فى وضع المعايير والقواعد ومتطلبات تطوير فلسفة التعليم من النمط التقليدى إلى النمط الحديث ولبناء القدرات المعرفية والمهارات الحياتية لتتجاوب مع تطلعات رؤية مصر فى التنمية المستدامة وتتسق مع المعايير العالمية .

يأتى ذلك إلى جانب مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة، والمقدمة من النائب محمود تركي بشأن " تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/5/31 "

كما تبحث اللجنة البرلمانية، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن " تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالى ووظيفى خاص للمعلمين.