بعد تأجيلها.. متحدث القاهرة يكشف موقف الدراسة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء إبراهيم عوض، متحدث محافظة القاهرة والسكرتير العام المساعد، انتظام الدراسة اليوم الاثنين في جميع المدارس بالعاصمة.

وقال عوض، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إن الدراسة منتظمة في جميع المدارس اليوم الاثنين، ولا توجد نية للتأجيل.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرر تعطيل الدراسة الأحد في جميع المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وضربت موجة من الطقس السيئ عددًا من المحافظات على مدار الأيام الماضية حيث شهدت المحافظات تكاثر السحب الرعدية الممطرة والتي صاحبها أمطار غزيرة ورعدية خاصة على الإسكندرية.

وبسبب سوء الأحوال الجوية، تم تعطيل الدراسة في مدارس 12 محافظة اليوم السبت.

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