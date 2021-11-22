شاهد - سيارة تدهس حشدا في احتفال بعيد الميلاد في ولاية أمريكية

قالت قناة "سي بي أس 58" إن أكثر من شخص لقوا حتفهم بعد أن اقتحمت مركبة حشدا في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتفال بعيد الميلاد، الأحد.



ونشرت القناة التابعة لشبكة "سي بي أس" مقطع فيديو وثق السيارة وهي تسير مسرعة قرب الجموع الغفيرة.



ونقل مراسل القناة، آدم رايف، عن السلطات قولها إن أكثر من شخص لقي حتفه جراء الحادث، الذي تسبب بإصابة 20 آخرين بعد أن دهست السيارة الجمهور الذي وقف على جوانب الطريق لمشاهدة الاحتفالية.



وأكدت الشرطة أنها تمكنت من حيازة المركبة، وأنها "تعتقد أنها متأكدة من مشتبه به"، ولم يؤكد المتحدث باسم الشرطة اعتقاله، وفقا للمراسل.



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