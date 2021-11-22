شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أربعة جراء هجوم مسلح في «بلوشستان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر هجوم مسلح نفذه مجهولون الليلة الماضية على سيارة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن الهجوم وقع في منطقة مستونج بإقليم بلوشستان، في حين رجحت الشرطة المحلية أن الهجوم يعد جزءا من الخلافات القبلية.

من جانبه أدان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان مير عبدالقدوس بزنجو الهجوم وأمر الشرطة بسرعة اعتقال العناصر المتورطة فيه، مشيراً إلى أن الصراعات القبلية تعد أحد أكبر المشكلات التي تحول دون النجاح في استعادة الأمن والاستقرار بالإقليم.