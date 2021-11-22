شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا ترحب بالمزيد من المسافرين وحاملي التأشيرات.. الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الاثنين إن بلاده ترحب بالوافدين من اليابان وكوريا الجنوبية الذين تلقوا تطعيمهم وكذلك العمال المهرة والطلاب من دول العالم الذين يحملون تأشيرات مناسبة ابتداء من الشهر المقبل.

وسيجري السماح لحاملي التأشيرات الذين تم تطعيمهم بالكامل بالقدوم إلى أستراليا دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إعفاء ابتداء من أول كانون أول/ديسمبر المقبل.

وقال موريسون للصحفيين إنه بالإضافة إلى استحداث استقبال الوافدين من سنغافورة ، فإن "أستراليا سترحب أيضًا بعودة المواطنين الذين تم تطعيمهم بالكامل من اليابان وكوريا".

ومن بين حاملي التأشيرات المؤهلة ما أسماه رئيس الوزراء "العمال المهرة والأفواج الطلابية.. وحاملي التأشيرات العائلية المؤقتة".

ووصف عودة العمال المهرة والطلاب إلى أستراليا بأنها "نقطة رئيسية في طريق عودتنا".

وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها الدولية أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين ، مع استثناءات قليلة، منذ آذار/مارس .2020