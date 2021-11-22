شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تحطم الرقم القياسي العالمي لـ"أكبر أوركسترا في العالم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حطم الآلاف من أعضاء برنامج التعليم الموسيقي الشهير في فنزويلا "السيستيما" أو "النظام" الرقم القياسي العالمي كأكبر أوركسترا في العالم.

وأكدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن 8573 موسيقيا عزفوا معا الأسبوع الماضي مقطوعة للموسيقار الروسي بيتر تشايكوفسكي في ساحة أكاديمية كاراكاس العسكرية. وكان الرقم القياسي السابق 8097 موسيقيا.

وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر صفحته على موقع تويتر يوم الأحد "الرقم الذي حققته السيستيما دليل على أن فنزويلا تتجاوز التحديات".

وأسس الموسيقي والملحن خوسيه أنطونيو أبرو "السيستيما " في سبعينيات القرن الماضي لمنح الأطفال مخرجا من الفقر من خلال الموسيقى.

وحقق المشروع نجاحا كبيرا ويجري اقتباسه في جميع أنحاء العالم.

وحصل مئات الآلاف من الأطفال والشباب ، وخاصة من الأحياء الفقيرة في فنزويلا، على تدريبات موسيقية حتى الآن.

ويعتبر قائد الأوركسترا الفنزويلي جوستافو دوداميل، الذي يتولى حاليا قيادة أوركسترا لوس أنجلوس السيمفوني، أحد خريجي "السيستيما".