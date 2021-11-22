شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف 5 صينيين بجمهورية الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجمت مجموعة من المسلحين المجهولين أمس مؤسسة تعدين تقع في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية واختطفت خمسة مواطنين صينيين. وأكدت السفارة الصينية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية في بيان هذا الهجوم، مضيفة أن خمسة مواطنين صينيين قد اختطفوا، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية "خطير للغاية" مع الإبلاغ عن عدة حوادث سطو مسلح وخطف، كما نصحت المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى هذه المناطق عالية الخطورة والجلاء عنها.