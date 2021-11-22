قتلى وجرحى في حادث دهس بـ"ويسكونسن" الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قتلى وجرحى في حادث دهس بـويسكونسن الأمريكية

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

قُتل عدة أشخاص وأصيب العشرات في حادث دهس إثر اقتحام سيارة لموكب ضمن احتفالات ببلدة واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية.



ووفق تلفزيون "سي.بي.إس 58"، في تغريدة على تويتر، فإن أكثر من شخص قتل عندما اقتحمت سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) أحد عروض عيد الميلاد في "واوكيشا" يوم الأحد.

فيما قال قائد الشرطة في "واوكيشا"، دان تومسون، إن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون اندفعت صوب أحد عروض عيد الميلاد في المنطقة يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.

وأضاف للصحفيين أن السلطات حددت شخصا فيما يتصل بالقضية، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن الشرطة طلبت من المواطنين في واوكيشا توخي الحذر والبقاء في أماكنهم بعد الحادث.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من واوكيشا يجري تداولها على تويتر عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد في أعقاب الواقعة. واصطف أشخاص متجمعون على الأرصفة مع حلول الغسق.

وأفادت صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينل" بأن الحادث وقع قبل قليل من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش).

وقال أنجليتو تينوريو، عضو المجلس البلدي في ويست أليس: "بينما كنا نسير بين المباني.. رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".

وقالت الصحيفة إن رجال شرطة ركضوا في الشارع وطلبوا من مراقبي العرض الاحتماء داخل المتاجر.

ونقل تلفزيون "ويسن-تي.في" التابع لشبكة إيه.بي.سي عن أحد الشهود أن السائق صدم عرض "دانسينج جرانيز" وانقلب شخص على الأقل فوق غطاء محرك السيارة.

وقالت المحطة التلفزيونية إن شاهدا آخر قدر أن السيارة كانت تسير بسرعة تبلغ 64 كيلومترا في الساعة تقريبا عندما صدمت الحشد.

وأشارت امرأة لمحطة فوكس 6 التلفزيونية إلى أن السيارة صدمت فريقا راقصا من الفتيات تتراوح أعمارهن بين تسعة أعوام و15 عاما.

ونقلت فوكس 6 عنها أن رد الفعل الفوري كان الصمت، وتلاه صراخ وركض وتفقد المصابين.