شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات للقومى للاتصالات لضمان حقوق المستخدم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز القومي للاتصالات اتخاذ 14 إجراء فى مجال الرقابة والمتابعة على مقدمي الخدمات وحماية حقوق المستخدمين، ألقي عليها ممثلو الجهاز الضوء خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، وتقدموا بمذكرة تفصيليه عنها وسط إشادة برلمانية.

1- عدم ادخال أى عميل فى أى خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية.

2- أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الكود الموحد #١٥٥* مجاناً لتمكين المستخدمين من التحكم في الخدمات للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة (الخدمات التي تم الاشتراك بها إن وجدت)والتي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية ويقوم المستخدم بإلغائها إذا رغب في ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل الغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

3- الزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم المشحون عند كل عملية شحن سواء عن طريق كروت الشحن أو بأي وسيلة أخرى بأية خصومات أو مديونيات يتم خصمها \"إن وجدت\"، مثل الضريبة، أو مقابل الخدمات الترفيهية، وخدمات سلفني وغيرها، وذلك من خلال رسالة نصية تصل للمستخدم فور الشحن، بهدف الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.

4- أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائمة مجمعة لحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات خلال مراحل الحصول على الخدمة (الاشتراك / الاستخدام / التحاسب)تضمنت القائمة أهم حقوق المستخدمين التي ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، حيث جاءت القائمة موزعة على المراحل الثلاث لتلقي خدمات الاتصالات بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، وعند استخدامها وأخيرًا مرحلة التحاسب وما تضمنته من التزامات على الشركات تتعلق بالأمور المالية كالشحن والفواتير ومتابعة الاستهلاك.

5- القيام بعشرات الحملات (ضبطية قضائية) بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام بائعي أجهزة الاتصالات (التجار) ومستخدمي الأجهزة (المستخدمين) بتداول الأجهزة المعتمدة للحفاظ على حقوق المستخدمين.

6- القيام بحملات التفتيش على مقدمي الخدمات في الفروع للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لنقاط البيع والإجراءات الخاصة بتداول شرائح المحمول وتسجيل بيانات المستخدمين.

7- القيام بحملات التفتيش على أبراج ومحطات المحمول للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في بروتوكول تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول لضمان الحفاظ على الحياة الصحية والبيئية.

8- اصدار تقارير دورية نصف سنوية لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتوذلك بهدف دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة في السوق المصري.

9- تفعيل نصوص لائحة الجزاءات وتغريم شركات تقديم الخدمات في حال مخالفتها نصوص التراخيص والقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

10- قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار مخالفات لشركات المحمول لتجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات، مما نتج عنه تغريم الشركات بحوالي 25 مليون جنيه مصري.

11- قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار مخالفات لشركات المحمول لمخالفة القواعد التنظيمية الخاصة بانتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم، مما نتج عنه تغريم الشركات أكثر من 20 مليون جنيه مصري.

12 اصدار تقارير دورية نصف سنوية خاصة باستطلاع رأي مستخدمي خدمات الهاتف المحمول للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل المشغلين العاملين في السوق المصري، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في مجال بحوث السوق، وذلك للعمل على رفع مستوى رضاء المستخدمين والحفاظ على حقوقهم.

13- أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقه التفاعليMy NTRA لمستخدمي المحمول لتيسير خدمات الاتصالات الأساسية للمستخدمين من الأفراد والشركات، والذي يمكن من خلاله الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية (ست خدمات) من خلال استخدام الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو الانتقال إلى أفرع الشركات للتيسير على المستخدمين من خلال توفير الجهد والوقت واختصار الفترة الزمنية للحصول على الخدمات والحصول عليها بشكل الكتروني، كما يحتوي التطبيق على دليل كامل عن حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بالسوق المصري من خلال قسم أرقام تهمك لخدمات الطوارئ وللجهات الحكومية التي قد يحتاج المستخدم التواصل معها، بالإضافة الى دليل عن توزيع أماكن منافذ بيع المشغلين.

يتضمن التطبيق أيضا قسم لخدمات الشركات والذي يمكن من خلاله انهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصاريح وتراخيص الاتصالات وإجراءات الافراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل الكتروني، وتشمل هذه الخدمات خدمات اعتماد النوع وخدمات إصدار تصاريح استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات المقدمة مسبقًا.

14- قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بزيادة قدرات مركز تلقي الشكاوى التابع للجهاز ليعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً على الرقم المختصر (155)، وعلى مدار 24 ساعة عبر المنصات الرقمية (الواتس اب/موقع الجهاز/منصات التواصل الاجتماعي) ارقام الواتس اب ( ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ – ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥ – ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥)، ويقوم الجهاز بفحص الشكاوى والعمل على حماية حقوق المستخدمين.