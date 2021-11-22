وفاة "محاربة السرطان" سلمى الزرقا

محمد اسماعيل - القاهرة - توفيت اليوم الإثنين، سلمى الزرقا؛ والتي اُشتهرت بأنها واحدة من محاربات مرض السرطان، وذلك بعد إصابتها بمرض سرطان العظام منذ نحو 6 أعوام، ما تسبب في بتر ذراعها.

وشهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لحظات من الحزن الشديد، عقب الإعلان عن وفاة المصرية سلمى الزرقا، التي اشتهرت بأنها واحدة من محاربات مرض السرطان.

وأصيبت سلمى بمرض سرطان العظام منذ نحو 6 أعوام مما تسبب في بتر ذراعها، ومنذ نحو 10 أشهر انتكست حالتها بعد مضاعفات إصابتها بسرطان لوكيميا الدم وزراعة نخاع عظام، لكن القدر كان أسرع بوفاتها.

وكان من أشهر محاربة السرطان لمتابعيها حتى تعطيهم الأمل "أحارب من أجل حياتي".. وقالت بعد عملية البتر أن مرض سرطان العظام لم يقدر على هزيمتها ولا فقد ذراعها وأصرت بعدها بأن تنهي الماجستير وحرصت على أن تتعلم الكتابة باستخدام اليد اليسرى لكي تناقش الدكتوراه.

وأعربت سلمى، من خلال هذا المنشور الأخير، عن حزنها بأنها لم تتمكن من حضور حفل التخرج الخاص باستلام شهادة درجة الماجستير التى ظلت تعمل عليها لمدة 6 سنوات.

وأشارت سلمى، فى منشورها الأخير، إلى صعوبة المرض، قائلة: "فى كل معركة أخوضها، أقول لنفسي إنها ستكون الأصعب والأخيرة، ثم أُلقى من على منحدر الجبل مرارًا وتكرارًا، وفى كل مرة فى مكان أعمق وأغمق، هذه إلى حد بعيد المعركة الأكثر صدمة لهم جميعًا لكنها ستنتهى بالتأكيد إن شاء الله، فلنقبل الواقع، ونتقبل الألم ونجد الشجاعة للمضى قدمًا"