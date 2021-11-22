شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سيارة تندفع صوب عرض في ويسكونسن الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت صحيفة ميلووكي جورنال سنتينل ووسائل إعلام محلية أخرى في واوكيشا بولاية ويسكونسن الأمريكية بأن سيارة انطلقت على مسار أحد عروض نهاية الأسبوع بالمنطقة يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) حمراء اللون تسرع باتجاه المشاركين في المسيرة من الخلف، وفي مقطع ثان، بدا أن الشرطة تفتح النار على نفس السيارة مع اصطدامها بأحد حواجز الطريق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من واوكيشا يجري تداولها على تويتر عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف في شارع مزين بأضواء عيد الميلاد في أعقاب الواقعة. واصطف أشخاص متجمعون على الأرصفة مع حلول الغسق.

وأفادت جورنال سنتينل بأن الحادث وقع قبل قليل من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش).

وقال أنجليتو تينوريو عضو المجلس البلدي في ويست أليس القريبة للصحيفة "بينما كنا نسير بين المباني... رأينا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعبر، وانطلقت مسرعة على طول مسار العرض. وبعد ذلك سمعنا دويا عاليا، وبكاء وصراخ يصم الآذان من أناس صدمتهم السيارة".