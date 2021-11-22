شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 مبادئ تحددها لائحة العمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمراكز ضحايا الاتجار بالبشر الصادرة بقرار وزيرة التضامن رقم 289 لسنة 2021 مبادئ العمل بهذه المراكز .

وعرفت اللائحة "مراکز ضحايا الاتجار بالبشر" بأنها مراكز استقبال وإقامة بغرض رعاية وتأهيل وتهيئة المجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر صحيا ونفسيا واجتماعيا وتعليميا فـى سرية تامة وإعادة دمجهم في المجتمع بعد رفع العبء النفـسى الواقـع علـيهم ممـن تجاوزوا سن الـ 12 عاما فأكثر.