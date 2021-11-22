شكرا لقرائتكم خبر عن «تيجراي» تتهم إثيوبيا بشن هجمات على المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أمس الأحد، إن الجيش الإثيوبي شن هجوما جويا جديدا على منطقة تيجراي شمالي البلاد، في علامة أخرى على تفاقم الحرب الأهلية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، جيتاتشو رضا، عبر تويتر، إن الجيش أرسل طائرة مسيرة لمهاجمة منطقة سكنية في ميكيلي الساعة الواحدة تقريبا من صباح الأحد.

وكتب رضا على تويتر: «لقد أصبح أسلوبا واضحا أن يستهدف (رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد) الأحياء السكنية في تيجراي كلما تعرضت قواته لضربة قاصمة في ساحة المعركة».

ولم يصدر أي بيان عن أديس أبابا، لكن القوات الوطنية شنت هجمات متعددة على مدن في الشمال في الأسابيع الماضية.

وتواجه أديس أبابا خطر السقوط في أيدي قوات المتمردين، وتم حث سكانها على الدفاع عن أنفسهم.

وكان المبعوث الأمريكي للمنطقة جيفري فالتمان موجودا في العاصمة حتى أمس الأول السبت، سعيا للتفاوض حول وقف لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، إن واشنطن تواصل الضغط من أجل وقف فوري للأعمال القتالية في إثيوبيا دون شروط مسبقة.

كما أشار بلينكن إلى أن واشنطن لديها مخاوف جدية من الأنشطة الروسية على حدود أوكرانيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشاطر حلفاءها الأوروبيين القلق العميق بهذا الشأن، وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بعد إعلان أوكرانيا أنها تخشى أن تكون روسيا تستعد لهجوم.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على إثيوبيا لمدة 25 عاما، قبل أن تتحول إلى المعارضة عند انتخاب آبي أحمد رئيسا للوزراء في عام 2018، وبعد ذلك عززت الجبهة قاعدة سلطتها في تيجراي.

وأدى نزاع العام الماضي بين أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حول تأجيل الانتخابات الوطنية بسبب جائحة كورونا إلى أعمال العنف الحالية، ومضت تيجراي قدما في الانتخابات الإقليمية على عكس رغبات الحكومة الوطنية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مستمرة منذ نوفمبر 2020.