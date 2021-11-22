شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تتهم بيلاروسيا بمواصلة جلب المهاجرين إلى حدودها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت بولندا بيلاروسيا، أمس الأحد، بمواصلة نقل المهاجرين إلى حدودها، على الرغم من إخلاء مخيمات بالقرب من الحدود الأسبوع الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه رئيس وزراء بولندا جولة في دول البلطيق لطلب الدعم في الأزمة.

وتتهم أوروبا بيلاروسيا بنقل الآلاف جوا من الشرق الأوسط ودفعهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي الذي يواجه خلافا مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو منذ انتخابات متنازع عليها العام الماضي.

وأزالت مينسك، التي تنفي إثارة الأزمة، مخيمًا للمهاجرين بالقرب من الحدود يوم الخميس، وبدأت في ترحيل بعضهم إلى العراق، فيما بدا أنه تحول في مسار الصراع الذي تحول إلى مواجهة كبرى بين الشرق والغرب.

ومع ذلك، تقول بولندا إن مينسك تواصل نقل مئات المهاجرين بالشاحنات إلى الحدود، حيث يُعتقد أن نحو عشرة مهاجرين لقوا حتفهم في الشتاء القارس.

وقال حرس الحدود على تويتر، أمس الأحد: «يوم السبت... حاولت مجموعة من نحو 100 أجنبي شديد العدوانية، جلبهم جنود من بيلاروسيا إلى الحدود، دخول بولندا بالقوة. ومنعت الأجهزة (البولندية) العبور».

وأضاف: إنه رصد 208 محاولات من مهاجرين للدخول بالقوة إلى بولندا من بيلاروسيا، السبت.