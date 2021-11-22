شكرا لقرائتكم خبر عن الصراعات تثير الشكوك حول فرص إجراء الانتخابات الليبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت ليبيا في منعطف خطير مع اقتراب إجراء الانتخابات، وسعي بعض الأطراف لعرقلة إجرائها، حيث أكدت مصادر أن خالد المشري رئيس «المجلس الأعلى للدولة» وصاحب التوجه الإخواني، اجتمع مع قادة الميليشيات لعرقلة إجراء الانتخابات. وقالت المصادر إن المشري عقب عودته من الخارج عقد اجتماعا مع قيادات المليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس، للضغط على مفوضية الانتخابات وإغلاق مكاتب الاقتراع.

ويعد المشري أكبر الرافضين للانتخابات، بعد أن اتهم رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.

والتقى المشري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونال تأييده فيما يتعلق بضرورة أن تكون الانتخابات فرصة للاستقرار وفق الرؤية التركية، وتعديل آلياتها القانونية، وتجاهل المطالب الدولية الخاصة بخروج المرتزقة والمسلحين من ليبيا، التابعين لتركيا ويقدمون الحماية لفريق المشري ولكل من يعارض المشير خليفة حفتر.

كذلك، سجل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عتبا وانتقادا لتلك القوانين، معتبرا أنها معيبة، معلنا قبل أيام أن ترشحه مرتبط بمواقف الليبيين الداعمين له، لا سيما من الشباب.

كما توعدت ميليشيات غربي ليبيا بحرب ضروس على خلفية ترشح نجل القذافي للانتخابات، ولجأت إلى سياسة غلق مقار الانتخابات.

موضع شك

وفي ضوء ذلك، قال موقع «يونايتد ورلد إنترناشيونال داتا»، إن الصراعات في طرابلس تضع الانتخابات الليبية في موضع شك. وبحسب تقرير للموقع، فقد علق المجلس الرئاسي الليبي مهام وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ومنعها من السفر.

وتابع: مع ذلك، تم الطعن على القرار من قبل حكومة الوحدة الوطنية نفسها، التي قالت إن المجلس الرئاسي ليس له الحق في إقالة وتعيين وزراء جدد.

وبحسب الموقع، فإن الصراع يكشف عن توترات خطيرة داخل القيادة الليبية.

وأردف: قالت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، إن المجلس قرر إقالة وزيرة الخارجية الليبية بعد أن اتخذت قرارات تتعلق بالسياسة الخارجية دون استشارة المجلس وهو ما يخالف القواعد. لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى محددة.

الحكومة والرئاسي

ونقل الموقع عن مصادر إعلامية قولها إن الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي سببه شخصية مسؤول المخابرات الليبي السابق، أبو عجيلة مسعود، الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تسليمه، بدعوى تورطه في أعمال إرهابية، لا سيما في قضية تفجير لوكيربي.

ومضى يقول: وعدت نجلاء المنقوش بتطوير علاقات ودية مع الولايات المتحدة وتسليم مسعود. ومن المعروف أنها قبل تعيينها وزيرة خارجية مؤقتة لليبيا، كانت تعيش في الولايات المتحدة وكانت خبيرة في معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مؤسسة فكرية تمولها ميزانية الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، نفت نجلاء المنقوش لاحقًا أنها قررت تسليم المواطن الليبي إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لكنَّ أعداءها انتقدوها علنا. قال وزير الخارجية الليبي السابق محمد سيالة إن قضية لوكيربي تم حلها منذ فترة طويلة وإن أي تنازلات جديدة ستؤدي إلى مطالب جديدة للتعويض من ليبيا.

وتابع التقرير: يعتقد الخبير الليبي عماد الدين بادي أن سببًا آخر للأزمة المحيطة بمنصب وزير الخارجية الليبي وهو تفاقم التناقضات السياسية الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات.

توترات متزايدة

ونقل عنه قوله: خلف الكواليس، هناك توترات متزايدة بين اللاعبين السياسيين يحفزها إعاقة الموعد النهائي للانتخابات في 24 ديسمبر.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يؤدي الصراع على منصب وزير الخارجية الليبي إلى زيادة التوترات بين الفصائل الليبية المتنافسة أثناء محاولتهم العمل معًا بعد سنوات من الصراع.

وتابع: تورد وسائل الإعلام الليبية تقارير عن الصراع بين رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي. وهناك مزاعم بأن هذه التوترات يمكن أن تكون بداية نزاع خطير داخل السلطات في طرابلس.

وأردف: أفادت وسائل الإعلام بأن عبدالحميد الدبيبة يعتزم الترشح لمنصب الرئاسة.

ونقل عن مصدر إعلامي، قوله: إن لعبة شد الحبل هذه على رأس الدولة الليبية تطور مثير للقلق.

ولفت التقرير إلى أن التناقضات بين مراكز القوة في طرابلس لا تقتصر على تلك بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي.

وأضاف: في أوائل نوفمبر، اقترح عبدالله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، تأجيل الانتخابات العامة حتى مارس 2022. رفض المنفي المبادرة على الفور، معربًا مرة أخرى عن دعمه لإجراء التصويت في الوقت المناسب.

خلافات وتعارضات

من جهته، وصف موسى الكوني النائب الثاني للرئيس الأمر بأنه رأي شخصي لا يمثل المجلس الرئاسي.

ونبه إلى أن المبادرة تهدف فقط إلى إطالة الفترة الانتقالية وإبقاء مقاليد السلطة في أيدي الحكومة الحالية، حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مضيفا: يعمل كل من أعضاء حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي لمصلحتهم الخاصة وهناك خلافات وتعارضات داخلية مستمرة بينهما.

وتابع: هناك أيضًا بقايا من السلطة القديمة، مما يجعل الوضع في ليبيا مربكًا للغاية. يطعن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، في إجراء انتخابات الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا. والمشري مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، ويقوض موقفه الانتخابات وشرعيتها.

وأردف: في 4 نوفمبر، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قبولها جميع التعديلات الفنية التي أدخلت على القوانين التي أقرها مجلس النواب في طبرق لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية. لم ترد أي تعديلات على المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية. هذه واحدة من أكثر المواد إثارة للجدل، والتي تتطلب من المرشحين للرئاسة ترك مناصبهم، المدنية والعسكرية، قبل 90 يومًا من موعد الانتخابات. ويستثنى من هذا رئيس الوزراء المؤقت الحالي، مما يخلق أرضية جديدة للصراع بين الغرب والشرق الليبي.

تشابك التناقضات

وأضاف: في السابق، كان البرلمان الليبي، المنعقد في الشرق، وافق بالفعل على تصويت بحجب الثقة عن حكومة عبدالحميد الدبيبة. بدوره، عارض الغرب الليبي مشاركة اللواء خليفة حفتر في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن النزاعات في طرابلس أصبحت معقدة بشكل متزايد، وتتشابك مع التناقضات الليبية المحلية الأخرى، مما يعقد الوضع في البلاد بشكل كبير.

وتابع: إضافة إلى عبدالحميد الدبيبة، يمكن أن تشمل الانتخابات الليبية خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي نجل معمر القذافي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

وأردف: مع ذلك، فإن الخلافات بين الغرب والشرق، وكذلك التناقضات الواضحة بين مختلف المراكز السياسية والاقتصادية وغيرها في طرابلس، تخلق ظروفًا من غير المرجح فيها إجراء انتخابات شرعية بالكامل في جميع أنحاء البلاد في الوقت المحدد.

واستطرد: أدى الصراع السياسي المكثف إلى جلب المزيد من القوى الأجنبية ذات المصالح السياسية المختلفة إلى العملية السياسية. وهذا يؤدي إلى زعزعة استقرار محتملة في ليبيا.