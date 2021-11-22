عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حمدوك: هناك توافق على إجراء الانتخابات قبل يوليو المقبل

الإثنين 22 نوفمبر 2021

الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الاتفاق الذي أبرمه مع مجلس السيادة السوداني يمنحه كامل الحرية في اختيار الحكومة.



ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأحد، اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير لمنصبه.

وأضاف حمدوك، في تصريحات إعلامية، أن الاتفاق يمنحه كامل الحرية في اختيار الحكومة كفاءات وطنية.

وتابع حمدوك قائلا: "هناك توافق على إجراء الانتخابات قبل يوليو/ تموز 2023".

وأكد مجلس الوزراء السوداني، الأحد، أن عبدالله حمدوك باشر مهامه، فور توقيع الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة.

وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إنه: "باشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي، الذي نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء".

وأضاف البيان أنه:" كان في استقبال حمدوك عثمان حسين عثمان الأمين العام لمجلس الوزراء السوداني".

وأظهرت عدة صور، نشرتها الحكومة السودانية، حمدوك داخل مكتبه حيث بدأ في استكمال مهامه على رأس الحكومة السودانية تمهيدا لبدء مشاورات حول الحكومة الجديدة والمرتقبة في السودان.

وشمل الاتفاق، 14 بنداً كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد.

ونص الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في القصر الرئاسي بالخرطوم، ظهر الأحد، على إلغاء قرار قائد الجيش الأخير بشأن إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه.