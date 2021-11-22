تبرئة ريتنهاوس تشدد على بايدن

والآن يجد الرئيس نفسه عالقًا، حيث أثارت تبرئة ريتنهاوس نقاشات جديدة حول العدالة العرقية واليقظة والشرطة في أمريكا، حيث قاد تسلح المراهق ريتنهاوس من إلينوي نفسه ببندقية نصف آلية من طراز
(AR-15) خلال مظاهرة في أغسطس 2020 في كينوشا بولاية ويسكونسن، إلى إطلاق النار على رجلين وتشويه رجل ثالث.
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