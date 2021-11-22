أحكام قضائية بحق المدانين برمي لقاحات كورونا عند ترعة في محافظة المنيا المصرية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أصدرت السلطات القضائية في مصر، احكامها في قضية رمي لقاحات مضادة لكورونا بجانب ترعة قرية أبشاق في محافظة المنيا في مصر، مطلع أكتوبر الماضي.

وقضت محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا على كل من “م.ع.ث” صيدلي بالإدارة الصحية في المنيا، و”ر.م.ب” أمين مخزن الأدوية وسائق، بمديرية صحة المنيا، و”إ.ح.ح” سائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة، بالسجن 3 سنوات بتهمة الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام، وتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق.

وكان فريق من النيابة الإدارية عاين موقع وجود اللقاحات، وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق، وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح “سينوفارم” المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألف و214 عبوة مخصصة لـ 26 ألفا 428 جرعة للمواطنين.

كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار، على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.