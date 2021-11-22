شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للإعلام الرقمى" تدعو لوضع استراتيجيات لمناهضة الزواج المبكر والطلاق الشفوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان، الدول العربية للاهتمام بتحسين أوضاع النساء ووقف العنف ضدهم وتوفير ثقافة مجتمعية تساهم في كسر حاجز الصمت ومواجهة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحماية المرأة والحد من إيذائها، والاهتمام بنشر الثقافة المجتمعية لرفع الوعي لدي الافراد بأهمية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء.

ويأتى ذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من نوفمبر.

وقالت الشبكة أن أشكال العنف تتمثل في الزواج المبكر والطلاق الشفوي الذي يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام المجتمعي أو أى فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية،

وتري الشبكة ضرورة مواجهة أغلب مظاهر العنف ضد المرأة والمتمثلة في "الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء". العنف والمضايقات الجنسية "الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي، الزواج القسري، المضايقة الإلكترونية". الاتجار بالبشر "العبودية والاستغلال الجنسي". تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. زواج الأطفال والتمييز بين الجنسين.

وأكدت الشبكة أهمية دور المبادرات والقرارات التي من شأنها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ودعم مشاركتها الايجابية في عملية التنمية خاصة للفئات المهمشة والمعيلة والغارمات وتوجيه سبل الرعاية المادية والصحية والمساندة حتي تتمكن من اداء ادوارها المجتمعية، وضرورة وضع استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة ومكافحة الزواج المبكر والطلاق الشفوي، وان تتوافق التشريعات الوطنية مع الاعلانات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة.