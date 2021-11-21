شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل زيادة تدفق المهاجرين للعبور إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف ألكسندر جريبينكين نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، عن ازدياد تدفق طالبي اللجوء على روسيا للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات صحفية قال: "نسجل ازدياد تدفق مواطني بلدان الشرقين الأدنى والأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا على بلادنا للعبور منها إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن حياة أفضل"،حسبما ذكرت اليوم الأحد قناة "أر تي عربية" الروسية.

وأشار إلى أن الهجرة غير الشرعية لا تزال تمثل مشكلة حادة حتى في ظروف جائحة كورونا، وأن معظم هؤلاء يدخلون الأراضي الروسية قادمين من دول آسيا الوسطى وأوكرانيا ومولدوفا.

وتابع جريبينكين أن أكثر من 20 ألف مواطن أجنبي يتم ضبطهم على حدود روسيا سنويا لدى محاولتهم دخول "أراضينا بصورة لا شرعية"، مضيفا أن السلطات نجحت خلال عامي 2020 و2021 في وقف أنشطة 182 مهرّبا للمهاجرين، إضافة إلى منع دخول 4ر22 ألف أجنبي.

كما لفت إلى استمرار محاولات تهريب المخدرات والمهلوسات والمنتجات المقلدة، والخاضعة للعقوبات الروسية.